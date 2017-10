Ainakin kymmenen kuollut ja tuhansia evakuoitu Kalifornian viinialueella riehuvien maastopalojen takia

Yli 20 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan ja ainakin kymmenen ihmistä on kuollut Kalifornian maastopalojen takia, kertovat viranomaiset. Yksi ihminen kuoli Mendocinon piirikunnassa, kaksi Napan ja seitsemän Sonoman piirikunnassa. BBC:n mukaan paloissa on myös loukkaantunut ihmisiä ja ihmisiä on kerrottu olevan myös kateissa.

Tulipalot ovat tuhonneet ainakin 1 500 rakennusta.

Kalifornian osavaltio on julistanut palojen takia hätätilan kolmeen piirikuntaan, Napaan, Sonomaan ja Yubaan.

Kalifornian palolaitoksen mukaan liekit ovat nielleet noin 20 000 hehtaaria maata piirikunnissa, jotka ovat tunnettuja viinintuotannostaan. BBC:n mukaan viinitilojen työntekijöitä on lennätetty turvaan.

Maastopalot ovat yleisiä Länsi-Yhdysvalloissa kuivien ja kuumien kesäkuukausien aikana. Myös tuulet levittävät paloja entisestään.

