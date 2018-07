Ainakin 57 ihmistä kuollut Japanissa kaatosateiden takia, evakuointimääräys yli kahdelle miljoonalle ihmiselle

Japanissa ainakin 57 ihmistä on kuollut kaatosateiden aiheuttamissa tulvissa ja maanvyöryissä, kertovat viranomaiset. Kuolonuhrien määrän oletetaan vielä nousevan. Paikallismedia on kertonut, että kuolonuhreja olisi 67, minkä lisäksi kymmeniä ihmisiä on kateissa.

Satojen ihmisten on kerrottu loukkaantuneen, ja lukuisia koteja on tuhoutunut täysin. Sadevedet ovat niin ikään vallanneet kokonaan joitakin kyliä, joiden asukkaat ovat kiivenneet katoille turvaan odottamaan apua.

Ennätysmäiset sateet ovat koetelleet saarivaltion keski- ja länsiosia. Pelastustöihin on hälytetty kymmeniätuhansia pelastustyöntekijöitä, poliiseja ja sotilaita.

Japanin pääministerin Shinzo Aben mukaan pelastustöihin osallistuvat taistelevat aikaa vastaan ja monen ihmisen turvallisuus on edelleen takaamatta. Hallitus on pääministerin mukaan perustanut kriisiryhmän koordinoimaan pelastustehtäviä.

Yli kahdelle miljoonalle ihmiselle on annettu evakuointimääräys. Se ei kuitenkaan ole pakollinen, joten ihmisiä on jäänyt koteihinsa alueilla, joissa tulvavedet tekevät tuhojaan.

Japanin ilmatieteen laitos antoi tänään korkeimman tason varoituksen kahdelle uudelle alueelle. Myöhemmin päivällä säävaroituksia poistettiin, kun sateet joillakin seuduilla laantuivat.

"Alueemme muuttui valtamereksi"

Esimerkiksi Hiroshiman alueen pikkukaupungissa Miharassa tuhot paljastuivat sateeseen tulleen tauon aikana. Moni seudun maantie muistutti mutaista jokea, jossa vesi juoksee paikalleen hylättyjen autojen lomassa.

- Alueemme muuttui valtamereksi, kuvaili 82-vuotias Nobue Kakumoto.

Tulvivilla seuduilla muun muassa kaivettiin pois teiden päältä maanvyörymiä. Ne ovat tehneet ajokelvottomiksi myös sellaisia maanteitä, joiden ajoradalle vesi ei ole jäänyt pysyvämmin.

- Teemme pelastustyötä kellon ympäri. Yritämme myös palauttaa toimintaan infrastruktuuria kuten vesihuoltoa ja kaasuyhteyksiä, kertoi Hiroshiman prefektuurin viranomainen Yoshihide Fujitani.

Japanissa nyt meneillään oleva katastrofi on maan pahin sateisiin liittyvä kriisi sitten vuoden 2014. Tuolloin ainakin 74 ihmistä kuoli rankkasateiden aiheuttamissa mutavyöryissä Hiroshiman seudulla.