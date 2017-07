Ainakin 50 ihmistä surmattu Boko Haramin hyökkäyksessä Nigeriassa, kertovat lähteet

Nigeriassa ainakin 50 ihmistä on surmattu äärijärjestö Boko Haramin hyökkäyksessä, jonka kohteena oli öljyä etsimässä ollut ryhmä. Asiasta kertovat uutistoimisto AFP:lle lääkintä- ja humanitaariset lähteet.

Hyökkäys tapahtui tiistaina Bornon osavaltiossa. Armeija kertoi keskiviikkona, että hyökkäyksessä on saanut surmansa kymmenen ihmistä. Lähteiden mukaan alueelta on kuitenkin löydetty useita kymmeniä ruumiita. Yhden lähteen mukaan ihmisiä oli muun muassa poltettu elävältä autoonsa.

- On selvää, että kyseessä ei ollut sieppaus. He (Boko Haram) hyökkäsivät tappaakseen, yksi lähde arvioi lisäten, että alueelta on tulossa edelleen lisää ruumiita.

Armeijan mukaan hyökkäyksen kohteeksi joutuneessa ryhmässä oli mukana Nigerian kansallisen öljy-yhtiön työntekijöitä sekä Maidugurin yliopiston tutkijoita. Myös Maidugurin yliopistosta on kerrottu, että kuolonuhrien joukossa on yliopiston henkilökuntaan kuuluneita ihmisiä. Yliopiston edustajan mukaan työntekijöitä on edelleen myös kateissa.