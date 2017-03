Ainakin 18 kuollut bussin suistuttua jokeen Panamassa

Keski-Amerikassa Panamassa ainakin 18 ihmistä on kuollut, kun bussi suistui moottoritieltä pudoten ensin rotkoon ja sitten jokeen. Asiasta kertoneiden viranomaisten mukaan lisäksi 33 ihmistä on loukkaantunut. Useiden loukkaantuneiden on aiemmin kerrottu olevan kriittisessä tilassa.

Onnettomuuden syystä ei toistaiseksi ole tietoa. Turma sattui sunnuntaina Coclen maakunnassa noin iltayhdeksältä Suomen aikaa.

Osa surmansa saaneista oli viranomaisten mukaan hukkunut bussin pudottua jokeen.

Turmapaikalle hälytettiin ambulanssien lisäksi myös helikoptereita.