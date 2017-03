Aikataulujaan rukanneet Nato-ministerit tapaavat Tillersonin

Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillerson osallistuu tänään ensimmäiseen Nato-kokoukseensa Brysselissä sotilasliiton päämajassa. Myös ulkoministeri Timo Soini (ps.) on kutsuttu kokouksen työlounaalle, jossa käsitellään Venäjää.

Nato-kokous oli jo peruuntua, koska Tillerson oli jäämässä kokouksesta pois. Viime hetkellä ajankohtaa kuitenkin vaihdettiin, koska Yhdysvaltain poisjäänti olisi ollut hyvin poikkeuksellista.

Isoimmat odotukset kohdistuvat jälleen siihen, miten Yhdysvallat arvioi suhdettaan sotilasliittoon. Tarkoituksena on myös valmistella toukokuussa Brysselissä pidettävää päämieskokousta, johon myös presidentti Donald Trump osallistuu.

Norsuna olohuoneessa on Turkki, joka on ajautunut riitoihin Naton kumppanimaan Itävallan kanssa. Riita on johtanut siihen, että Turkki on estänyt päätökset uusista harjoituksista kaikkien kumppanien, myös Suomen kanssa.

Tänä vuonna Suomi pääseekin tällä tietoa osallistumaan vain niihin Nato-harjoituksiin, joista ehdittiin sopia ennen loppuvuotta ja kärhämän alkua.

Turkin tilanteen arvioidaan nousevan esiin käytäväkeskusteluissa, mutta virallisessa kokouspöydässä sitä ei käsitellä.