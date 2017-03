Aftonbladet: Suomalainen Bandidos-johtaja otettu kiinni Arlandan kentällä

Ruotsissa Arlandan lentokentällä on otettu kiinni etsintäkuulutettu suomalainen Bandidos-moottoripyöräkerhon johtaja, kertoo Aftonbladet. Lehden mukaan noin 40-vuotias mies otettiin kiinni heti kun tämä oli astunut ulos Thaimaasta saapuneesta koneesta.

Poliisin erikoisyksikkö sai jengijohtajan kiinni hieman ennen iltakahdeksaa Suomen aikaa.

Ruotsin poliisin edustaja sanoi, että kiinniotettu on vaarallinen ja hänellä on Suomessa pitkä väkivaltahistoria. Mies on uutisen mukaan Bandidosin Tampereen-osaston johtaja.

Kiinniotetun epäillään tuoneen Suomeen ja myyneen 25 kiloa amfetamiinia ja kokaiinia syksyllä 2016.

Aftonbladetin mukaan tieto miehen saapumisesta Arlandaan saatiin Ruotsin ja Suomen poliisin yhteistyöllä. Suomen poliisi oli lehden mukaan paikantanut maasta paenneen miehen Thaimaahan, minne tämä oli matkannut tyttöystävänsä kanssa.

Ruotsin poliisi uskoo, että mies saapui Arlandaan piiloutuakseen Ruotsiin sekä käydäkseen siellä huumekauppaa.

Aftonbladetin mukaan kiinniotettu on määrä luovuttaa Suomeen oikeudenkäyntiä varten.

