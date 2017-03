Afrikka saa vihdoin oman verkkotunnuksen

Afrikan manner sai perjantaina oman verkkotunnuksen, kun Afrikan unioni lanseerasi uuden .africa-tunnuksen.

AU:n komission puheenjohtajan Nkosazana Dlamini-Zuman mukaan oma verkkotunnus helpottaa Afrikan asukkaiden ja yritysten toimintaa internetissä.

– .africa-verkkotunnuksen myötä Afrikka on viimein saanut itselleen digitaalisen identiteetin, Dlamini-Zuma sanoi.

Saharan eteläpuolinen Afrikka on yksi maailman heikoimmin verkottuneista alueista. Alueen asukkaista vain noin 22 prosentilla on nettiyhteys, kun maailmanlaajuinen keskiarvo on 44 prosenttia.

Verkkotunnuksen myötä verkkosivujen rekisteröinnistä Afrikassa on tarkoitus tehdä entistä halvempaa. Nettiosoitteen rekisteröinti voi maksaa joissain Afrikan maissa jopa satoja euroja, mutta nyt rekisteröinnin hinta on määrä pudottaa noin 17 euroon.