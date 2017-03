Aaltola: Trump näyttää nyt häviäjältä, joka ei osaa tehdä diilejä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump yrittää mahdollisesti edelleen vesittää Obamacarena tunnettua terveydenhuoltolakia. Trumpin hallinto voi rapauttaa lakia esimerkiksi rahoituksen kautta, sanoo Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.

Republikaanien terveydenhuoltouudistuksen epäonnistuminen on raskas tappio Trumpille. Aaltolan mukaan presidentti on joutunut tilanteeseen, jossa tämä näyttää häviäjältä ja johtajuus on hukassa.

Tappio nostattaa kysymyksiä, saako Trump neuvoteltua mitään, jos hän ei onnistunut tätä ratkaisemaan. Republikaaneilla on kuitenkin enemmistö kongressissa, eli ongelmia ei pitäisi olla.

– Republikaanithan ovat äänestäneet Obamacarea kumoon satoja kertoja vuosien varrella, ja kun heillä on valta, he epäonnistuvat. Tämä ei lisää uskoa, että asia voitaisiin lyhyellä aikavälillä saattaa siihen tilaan kuin Trump on luvannut, Aaltola toteaa.

Trumpin hallinnolla on ollut myös muita vakavia takaiskuja, kuten ongelmat maahantulorajoitusten kanssa ja epäilyt kyseenalaisista Venäjä-yhteyksistä.

Terveydenhuoltouudistus jää makaamaan

Aaltolan mukaan Yhdysvalloissa on päässyt syntymään johtajuustyhjiö. Yksi syy on se, että Trumpilla ei ole kyvykkäitä neuvonantajia. Hänellä ei ole sellaisia verkostoja kuin presidentiksi valittavalla yleensä on.

– Ja hän on valinnut hallintoonsa, sanotaanko, hyvin erikoisia tahoja, joiden kokemus ja kyky viedä asioita eteenpäin on iso kysymysmerkki.

Valtaa on siirtynyt ainakin edustajainhuoneen johdolle, mutta sekään ei ole pystynyt viemään terveydenhuoltoasioita eteenpäin rikkinäisessä republikaanipuolueessa.

– Tämä on vähän tällaista hapuilua ja hutilointia. Se jättää presidentille vähän sellaisen maineen, että hän on häviäjä, Aaltola sanoo.

– Valtaa siirtyy muille tahoille, ja koko prosessista tulee kaoottisempi. Yleensä presidentti vaaditaan viemään asioita eteenpäin.

Terveydenhuoltouudistus jää toistaiseksi makaamaan ja odottamaan uusia, vaikeita neuvotteluita. Trumpin ja republikaanien pitäisi saada aikaan sellainen paketti, jolla on enemmistö edustajainhuoneessa takanaan. Sellaista ei ole näköpiirissä.