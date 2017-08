9/11-iskussa surmansa saanut mies tunnistettu

Yhdysvalloissa yksi 9/11-iskussa surmansa saaneista on tunnistettu kehittyneiden dna-testien avulla. Asiasta esimerkiksi uutisoivan New York Times -lehden mukaan tunnistuksesta kertoi maanantaina New Yorkin oikeuslääkärin toimisto.

World Trade Centerin iskuissa kuolleen miehen henkilöllisyyttä ei ole kerrottu julkisuuteen hänen perheensä toivomuksesta. Tunnistamisen myötä miehen perhe voi nyt pyytää jäänteet itselleen.

Kaikkiaan 2 753 sai surmansa, kun terrorijärjestö al-Qaida ohjasi kaksi matkustajakonetta World Trade Centerin kaksoistorneihin New Yorkissa. Mies oli 1641. uhri, joka tunnistettiin.

Lehden mukaan kyseessä oli ensimmäinen kerta kahteen vuoteen, kun vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terroriteoissa surmansa saaneista joku tunnistetaan.

