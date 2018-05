44 kuollut padon murruttua Keniassa, lähes saman verran kateissa

Keniassa 44 ihmistä on kuollut padon romahdettua maan länsiosassa ja 40 henkeä on yhä kateissa. Lisäksi kymmeniä on viety sairaalahoitoon.

Solain alueella sijaitseva pato romahti kovien sateiden jälkeen myöhään keskiviikkoiltana. BBC:n mukaan patoaltaasta levisi vettä ja paksua mutaa laajalle alueelle. Satoja koteja on tuhoutunut. Suuri osa tuhoutuneista taloista oli huteria puu- ja peltirakennelmia.

Viikkoja jatkuneet rankkasateet ovat aiheuttaneet tulvia ja mutavyöryjä ympäri Keniaa. Kuolleita kerrotaan olevan 175.

Alueen kuvernööri Lee Kinyanjui varoittaa, että ainakin toinen paikallinen pato joudutaan poistamaan käytöstä katastrofin välttämiseksi.

Sateet haittasivat pelastusoperaatiota

Etsintä- ja pelastusoperaatio jouduttiin keskeyttämän torstaina rankkasateiden vuoksi. Toimia jatkettiin perjantaiaamuna. Hätäpalvelun lisäksi paikalla oli vapaaehtoisia, jotka kaivoivat mutaa käsin.

Paikalliset asukkaat kertovat mutameren huuhtoneen mennessään kaksi kylää ja katkaisseen voimajohtoja. Monet uhreista olivat nukkumassa ja jäivät loukkuun koteihinsa.

Kenian Punainen Risti arvioi katastrofin koskettaneen jopa 500 perhettä.

Viranomaisten mukaan Keniassa yli 220 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa tulvien takia. Myös viljelysmaata on jäänyt runsaasti tulvavesien alle ja tuhansia eläimiä on kuollut.

