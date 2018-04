Yrittäjäkysely: Uusien työntekijöiden palkkaaminen todennäköisempää, jos irtisanomiskriteereitä helpotetaan

Suomessa on euroopan huonoimmat irtisanomisuojat jopa pitkään olleella työnraatajalla. Eikä siitä huolimatta työllisyysaste ole ollut kummoinen.

Tällä menolla monet koulutetut työntekijät tulevat suuntaamaan katseen naapurimaihin ja suomeen tulee muodostumaan huonosti koulutettujen maahanmuutajien sekä kantaväestön huonosti koulutettujen työmarkkinat joka on nyt jo havaittavissa tietyillä aloilla.

Yrityksien tavoiteena on automatiointi ja se pärjää yrityksistä parhaiten joka on tuotantonsa parhaiten automatisoinut.

Raskaisiin rakennustöihin ja fyysisiin työsuorituksiin ei ole nykymenolla enään tunkua jossa ansiotasot ja työolot on heikot.