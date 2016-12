Yleisradio myi Ison Pajan eläkesäätiölleen

Yleisradio on myynyt pääkonttorinsa Ison Pajan Yleisradion eläkesäätiölle. Rakennus on ollut kaupan jo useiden vuosien ajan.

– Yle on viime vuosina vähentänyt toimistotilojaan, ja Isosta Pajasta luopuminen on luonteva askel tällä tiellä. Yle keskittyy ydintehtäviinsä, ja kiinteistökulujen karsinta on tärkeä osa resurssien hyvää hallintaa, perusteli toimitiloista vastaava tuotantojohtaja Janne Yli-Äyhö tiedotteessa.

Iso Paja valmistui vuonna 1993, jolloin Yle työllisti lähes 5 000 henkilöä. Nykyään työntekijöitä on alle 3 000, joista noin 2 000 työskentelee Pasilassa.

Yle muuttaa rakennuksesta pois aprillipäivään mennessä. Vappuna tiloihin muuttaa VR Groupin pääkonttori. Osia rakennuksesta on määrä kehittää VR Groupin ja Ylen yhteiskäyttötiloiksi.