Yle: Suomalaisten suosikkijuoman myynti tökkii – kasvua haetaan ulkomailta

Lonkero on ollut vuosikymmenet yksi suomalaisten suosikkijuomista. Kotimaassa lonkeron myynti kuitenkin laskee, kertoo Yle.

Vuonna 2011 lonkeroa myytiin lähes neljä ja puoli miljoonaa litraa. Vuonna 2015 myynti oli miljoona litraa pienempi.

Uutta kasvua on alettu hakea ulkomailta. Esimerkiksi Hartwall on viime vuosina pyrkinyt lyömään lonkeroa läpi Aasiassa. Viennin edistämiseksi yhtiö on ottanut mainoskasvokseen F1-tähti Kimi Räikkösen.

Hartwall ei kerro tarkkoja myyntilukuja, mutta suomalaisjuoman vakuutetaan kiinnostavan ulkomailla.

– Hyvää kehitystä on tapahtunut koko meidän viennissä. Jos mietitään vaikka vain lonkeroiden osuutta, niin huomattava osa myynnistä tulee ulkomailta, tuotepäällikkö Eeva Ignatius Hartwallilta sanoo Ylelle.

Kotimaan myyntiä kurittavat alkoholin kokonaismyynnin lasku. Myös olut- ja kuohuviinibuumilla arvioidaan olevan vaikutuksensa lonkeron suosioon. Panimoalan mukaan lonkeron matkustajatuonti on myös pienentänyt kotimaan myyntiä.

Alkoissa long drink on ollut vuodesta toiseen myydyin tuote.