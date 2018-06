Yle: General Electric irtisanoo 134 työntekijää Tampereelta, tuotantoa siirretään ulkomaille

Pelin nimi on Make America Great Again. Täytyy olla sokea jos ei ole nähnyt mitä parhaillaan tapahtuu. Yhdysvalloissa on meneillään Donald Trumpin käynnistämä toinen kultakausi ja kaikki ovat nyt suuntaamassa sinne. Trump laski yritysten ja kansalaisten verotusta reippaasti ja tämän lisäksi vanhoja sääntöjä on karsittu tähtitieteellisiä määriä.

Sille ei vain voi mitään, mutta oikea vastaus työllisyyteen ja hyvinvointin on verotuksen laskeminen eikä suinkaan sosialismin lisääminen. Siinäpäs se todistusaineisto silmiemme edessä nyt on eli Trumpin Yhdysvallat. Niin ja lisää verojen leikkauksia on tulossa syksyllä. Trump aikoo aloittaa joidenkin verojen poston kokonaan että ei vain verojen laskua.