Yle alkaa etsiä uutta johtajaa kovilla kriteereillä - "Emme tietenkään löydä tällaista superhenkilöä mistään"

Yleisradion toimitusjohtaja Lauri Kivinen jättää paikkansa tämän vuoden loppuun mennessä ja siirtyy yksityiselle sektorille. Kivinen on jättämässä Yleisradion omasta aloitteestaan. Hän ei vielä paljasta, minne on lähdössä, vaan kertoo uusista tehtävistään keväällä.

Kivinen tuli Yleisradion toimitusjohtajaksi Mikael Jungnerin jälkeen vuonna 2010. Hän oli aiemmin työskennellyt muun muassa Nokia Siemens Networksin yhteiskuntasuhdejohtajana.

- On ollut etuoikeus saada johtaa yhtiötä muutoksessa kahdeksan vuoden ajan. Yle on hyvässä kunnossa, joten on sopiva aika siirtää vetovastuu eteenpäin, Kivinen sanoi Ylen tiedotteessa.

Yleisradion hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson totesi, että Kivisen seuraajan haku käynnistyy heti. Hallitus olisi Wilhelmssonin mukaan toivonut, että Kivinen olisi jatkanut tehtävässään, mutta tämä oli jo tehnyt päätöksensä.

- Hän (Kivinen) oli hyvin vakaa, itse miettinyt sen tarkasti. Hän oli jo tehnyt ratkaisunsa, kun hän informoi minua, Wilhelmsson kertoi.

Kivisen eroaminen ei Wilhelmssonin mukaan liity millään tavoin entisen vastaavan päätoimittajan Atte Jääskeläisen taannoiseen lähtöön Yleisradiosta.

Jääskeläinen joutui viime keväänä jättämään paikkansa Yleisradion uutisoinnista syntyneen jupakan takia, jonka yhteydessä Yle sai langettavan päätöksen Julkisen sanan neuvostolta. Jääskeläisen seuraajaksi valittiin syksyllä Aamulehden päätoimittaja Jouko Jokinen.

"Täytyy katsoa sopiva kombinaatio"

Kivinen jatkaa Wilhelmssonin mukaan tehtävässään, kunnes Ylelle on valittu uusi toimitusjohtaja. Seuraajan valintaprosessi alkaa heti sekä julkisella että Ylen sisäisellä haulla.

- Yle on niin monimuotoinen ja tekee niin paljon hienoja asioita, että tavallaan (toimitusjohtajan) pitäisi olla henkilö, jolla on kulttuurialan asiantuntemusta, media-alan asiantuntemusta, hän ymmärtää digitalisaatiota ja tekniikkaa, on tosi hyvä strateginen johtaja, innostava henkilöstöjohtaja ja osaisi vielä kommunikoidakin, Wilhelmsson listaa toimitusjohtajan kriteereitä.

- Emme me tietenkään löydä tällaista superhenkilöä mistään, vaan täytyy katsoa näistä sopiva kombinaatio. Silloin ratkaiseva on kuitenkin se henkilö ja hänen kykynsä johtaa tällaista organisaatiota.

Wilhelmsson uskoo Ylen brändin houkuttelevan hakijoita. Wilhelmssonin mukaan Kivisen seuraaja astuu toimitusjohtajan saappaisiin vakaassa tilanteessa.

- Tämä oli varmasti yksi hyvin keskeinen kriteeri Kiviselle, joka on hyvin vastuuntuntoinen henkilö. Hän katsoi, että nyt Yle on niin hyvässä tilassa, että on hyvä suorittaa vahdinvaihto.

Kivinen: Tämä lähtee ajoituksesta

Wilhelmsson ei kertonut Kivisen uusista suunnitelmista.

- Tietysti pidimme (Kivisen ilmoitusta) ikävänä asiana, koska mielestämme Kivinen on ollut hyvä toimitusjohtaja. Toisaalta ymmärrämme hyvin, että kahdeksan vuoden pitkän rupeaman jälkeen hän haluaa myös katsoa muualle. Ymmärrämme ratkaisun hyvin ja toimimme sen mukaan.

Ylen haastattelussa 56-vuotias Kivinen kertoo haluavansa siirtyä urallaan eteenpäin.

- Tämä lähtee ajoituksesta. Minulla on vielä mahdollisuus tehdä toistakymmentä vuotta töitä.

Linkki juttuun