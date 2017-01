Yhteisöverokertymä kasvoi, mutta vielä ei kannata juhlia – totuus paljastuu vasta myöhemmin

Verottajan keräämät yhteisöverot kasvoivat viime vuonna 6,4 prosenttia vuodesta 2015, tiedotti Verohallinto perjantaina. Kaikkiaan päättyneenä verovuonna yhteisöverokertymä oli 4,86 miljardia euroa. Yhteisöverokertymä on kuitenkin kaukana lopullisesta verotuksen määrästä.



Verohallinnon pääanalyytikko Aki Savolainen muistuttaa, että tällä hetkellä kertymä kertoo, kuinka paljon ennakkoveroa yhteisöiltä, kuten yrityksiltä, perittiin viime vuonna.



Lopullinen tieto yhteisöveron kehityksestä saadaan kevään mittaan, kun yritysten verotus valmistuu. Varmaa tieto on vasta syksyllä.



– Hyvä vertailu oli, että vuonna 2015 kasvua kertymässä oli yli 14 prosenttia. Kun verotus valmistui, kasvua oli 1,5 prosenttia, Savolainen kertoo.





Verottaja julkisti verokertymätilastonsa viime vuoden osalta. Kaikkiaan verottaja keräsi veroja yhteensä 56,7 miljardia euroa. Suurin osa kerätyistä veroista oli tuloveroja (30,6 miljardia). Kaikkiaan verokertymä kasvoi 2,8 prosenttia edellisvuodesta.



Kasvua oli myös arvonlisäveron nettokertymässä 3,3 prosenttia edellisvuoteen nähden. ALV:n kasvuun on vaikuttanut Savolaisen mukaan eniten yksityisen kulutuksen myönteinen kehitys.



Sen sijaan perintö- ja lahjaveroa kerättiin viime vuonna 523 miljoonaa euroa, mikä oli yli 17 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Tämä johtuu Savolaisen mukaan siitä, että verottajalle on kertynyt työjonoa.



– Emme ole päässeet käsittelemää asioita, ja varasto on kasvanut. Nyt olemme siirtäneet sinne resursseja, ja jono alkaa purkautua, selittää Savolainen.



Vuoden 2016 verotus valmistuu lopullisesti syksyllä.