Yhdysvaltalainen lelujätti ja -myymäläketju Toys R Us kertoo hakevansa Yhdysvaltojen konkurssilainsäädännön mukaiseen saneerausmenettelyyn. Yhtiö on velkaantunut pahasti ja sen myymäläverkostolla on ollut vaikeuksia menestyä kilpailussa verkkokaupan jättiläisiä, kuten Amazonia vastaan.

Yhtiö aikoo järjestellä uudestaan velkojaan ja pääomarakennettaan.

Saneeraus ei koske yhtiön toimintoja Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella.