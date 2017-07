Yhdysvaltain keskuspankin ei uskota nostavan ohjauskorkoaan

Yhdysvaltain keskuspankin Fedin ei uskota nostavan ohjauskorkoaan tämänpäiväisessä korkokokouksessaan.

Keskuspankki on nostanut ohjauskorkoaan tänä vuonna jo kahdesti, viimeksi kesäkuun puolivälissä, jolloin korkoa nostettiin neljännesprosenttiyksiköllä 1,0-1,25 prosenttiin.

Maaliskuun puolivälissä Fed nosti ohjauskorkonsa 0,75-1,0 prosenttiin.

Koron nostoa vastaan puhuu muun muassa Yhdysvaltain alhaisena pysynyt inflaatio. Inflaatio on pysynyt alhaisena, vaikka työllisyystilanne on parantunut Yhdysvalloissa vuoden mittaan ja työttömyysaste on pudonnut 4,4 prosenttiin.

Markkinoilla kuitenkin uskotaan, että Fed nostaa ohjauskorkoaan vielä kolmannen kerran tänä vuonna vuoden lopulla. Markkinoilla uskotaan myös, että ennen pitkää hyvä työllisyystilanne vahvistaa inflaatiota, mikä puolestaan siivittää keskuspankin nostamaan ohjauskorkoa.