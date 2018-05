Yhdysvallat toteutti uhkauksensa tullikorotuksista - EU aikoo riitauttaa päätöksen WTO:ssa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toteuttanut uhkauksensa ja nostaa teräksen ja alumiinin tuontitulleja. Päätös on kova isku Yhdysvaltain ja EU:n kauppasuhteille ja johtaa EU:n vastareaktioon.

Tullikorotukset koskevat myös Kanadaa ja Meksikoa, koska neuvottelut Nafta-sopimuksesta kestävät odotettua pidempään.

Korotukset tulevat voimaan huomenna perjantaina. Teräksen tuontitulli nousee EU:n osalta 25 prosenttiin ja alumiinin 10 prosenttiin.

Yhdysvaltain kauppaministeri Wilbur Rossin mukaan EU:n kanssa käydyissä neuvotteluissa ei saavutettu tyydyttävää tulosta, joka olisi saanut maan viivyttämään tullikorotusten voimaantuloa.

Kauppakomissaari Cecilia Malmström tapasi Rossin Pariisissa vielä keskiviikkona, mutta torstaille ei ollut enää sovittu keskusteluista.

EU-komissio kertoi nopeasti suunnitelluista vastareaktioista: tullikorotukset haastetaan WTO:ssa, markkinoille asetetaan suojatoimia ja tiettyjen amerikkalaistuotteiden tulleja korotetaan samassa suhteessa Yhdysvaltain korotusten kanssa. Vastatoimista odotetaan vielä myöhemmin lisätietoa.

- Tämä on huono päivä maailmankaupalle, Malmström sanoi.

Yhdysvalloissa on harkittu rajoitteita myös autojen tuonnille, mikä olisi entistä pahempi isku Yhdysvaltain ja EU:n kauppasuhteille.

Malmströmin mukaan Euroopan unioni teki kaikkensa, jotta tullikorotuksilta olisi vältytty.

- Läpi keskusteluiden Yhdysvallat on yrittänyt käyttää kaupparajoitusten uhkaa vipuvartena, jotta se saisi myönnytyksiä EU:lta. Tämä ei ole se tapa, jolla me teemme bisnestä, eikä varsinkaan pitkäaikaisten kumppanien, ystävien ja liittolaisten kesken, Malmström sanoo.

"Kyse protektionismista"

Komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin mukaan kyse on protektionismista eli Yhdysvaltain halusta suojata omaa talouttaan.

- Olen huolestunut tästä päätöksestä. EU uskoo, että nämä yksipuoliset tullit eivät ole perusteltavissa ja haastavat Maailman kauppajärjestön säännöt, Juncker sanoi komission tiedotteessa.

EU ja Yhdysvallat kävivät viime viikkoina tiivistä keskustelua. EU-maat olivat valmiita keskustelemaan WTO:n sääntöjen uudistamisesta ja tiettyjen teollisuustuotteiden kaupan esteiden purkamisesta.

Euroopan unioni on pitkin matkaa korostanut, että ongelmassa on kyse teräksen ylituotannosta, jota Yhdysvallat on yrittänyt laittaa aisoihin. Maa on perustellut korotuksia kansallisella turvallisuudella, mutta siitä ei ole EU:n mukaan kyse.

Suomen kauppakomissaari Anne-Mari Virolainen (kok.) muistuttaa, että tullikorotukset vahingoittavat niin eurooppalaisia kuin yhdysvaltalaisia yrityksiä.

- Kauppasodassa ei ole voittajia, vain häviäjiä. EU ei halua kärjistää tilannetta, mutta meidän tulee puolustaa taloudellisia intressejämme, ministeri tviittaa.