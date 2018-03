Yhdysvallat asetti polkumyyntitullin kanadalaiselle sanomalehtipaperille

Tämä on kuin yhtä suurta ilotulitusta joka vain jatkuu ja jatkuu. Trump on liekeissä ja pommittaa joka ikinen päivä globalistien luomia riistokauppasopimuksia ja ihmisyyttä kuristavia epädemokraattisia instituutioita. Jos jokin, niin NAFTA on globalistien luomus ja heikentää jäätävällä tavalla Yhdysvaltoja. Tämä ei voi olla kenellekkään yllätys, sillä Trump lupasi vaalikampanjan aikana äänestäjilleen, että NAFTA avataan ja neuvotellaan uusiksi tai jos Kanada ja Meksiko alkavat hankaliksi, niin NAFTA kaadetaan. Se mikä tässä on maailmalle uutta, niin nyt löytyi mies joka pitää vaalilupaukset 100% ja se näyttäisi olevan osalle porukoista kova paikka.