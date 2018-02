Wall Street avautui nousuun

On se Trump ihmeellinen mies. Kun katsoo Dow Jones -indeksiä, niin marraskuun 8 päivä vuonna 2016 indeksi lähtee rakettimaiseen nousuun eli kun Trump voittaa vaalit. Tuon jälkeen käyrä on vain noussut ja noussut. Nyt se olisi sitten romahtanut, mutta niin vain piti Trump taas pintansa ja onnistuu kerta toisensa jälkeen vakuuttamaan maailman siitä, että positiivinen kehitys on tullut pysyäkseen.

Miten Trump tämän kaiken sitten teki? No verojen dramaattinen leikkaus ja sääntöjen mullistava karsinta. Eipä se resepti sitten ollutkaan niin älyttömän monimutkainen. Nyt Yhdysvalloissa on kaikilla töitä.