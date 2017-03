Volkswagen myönsi oikeudessa päästöjen peukaloinnin - maksaa miljardien sakot USA:ssa

Mielestäni se Trump voisi nyt tulla tähän väliin. Kysehän on hiilidioksidipäästöistä joka on jo riittävän useasta todettu höpöhöpöksi. Hiilidioksidi on upea asia ja ehdoton edellytys elämälle maapallolla. Ilman hiilidioksidia ei ole kasveja ja ilman kasveja ei ole happea. Jos joku on rikkonut näitä globalistien sääntöjä, niin hyvä vain, sillä moiset säännöt ovat huuhaata.

Sen sijaan alkaa olla aika puhua saasteista. Samaan aikaan kun autovalmistajat ovat vähentäneet hiilidioksidia, niin samaan aikaan ovat saaneet sitten lisätä oikeasti myrkyllisiä päästöjä kuten typpipäästöt. Se polttoaine nimittäin edelleenkin palaa siellä moottorissa ja kyse on siitä että annammeko sen palaa puhtaasti hiilidioksikdiksi vai keinotekoisesti myrkyiksi. Globalistien agenda on ollut irstas vaan nyt se on ohi.