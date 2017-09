Volkswagen kutsuu yli 1,8 miljoonaa autoa korjattavaksi Kiinassa

Saksalainen autonvalmistaja Volkswagen kutsuu korjattavaksi yli 1,8 miljoonaa ajoneuvoa Kiinassa. Paikallisen kuluttajaviranomaisen mukaan takaisinkutsun syynä on viallinen polttoainepumppu.

Polttoainepumpussa oleva sähkövika voi seisauttaa auton moottorin.

Vika koskee Volkswagenin kiinalaiskumppaneiden valmistamia malleja, joita on myyty lähinnä Kiinan markkinoilla. Kutsu koskee FAW-Volkswagenin vuosina 2007-2014 valmistamia Magotaneja ja vuosien 2009-2014 Volkswagen CC:tä. Lisäksi takaisin on kutsuttu SAIC Volkswagenin valmistamia vuosien 2001-2015 Passateja. Mukana on noin 19 000 tuontimallia.

Autojätti toipuu edelleen päästöhuijauskohun seurauksista. Yhtiö jäi toissa vuonna kiinni päästötestien manipuloinnista, mikä johti myös mittaviin korvauksiin ja takaisinkutsukampanjaan.