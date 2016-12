VM ennustaa tälle vuodelle 1,6 prosentin kasvua

Valtiovarainministeriö nostaa ennustettaan ja arvioi, että Suomen talouskasvuvauhti on tänä vuonna 1,6 prosenttia. Seuraavien vuosien talouskasvu on kuitenkin jäämässä 1 prosentin tuntumaan. Ensi vuodelle ennakoidaan 0,9 prosenttia ja vuodelle 2018 tasan 1 prosentin kasvuvauhtia.

Edellisessä talouskatsauksessa viime syyskuussa ministeriö ennakoi tälle vuodelle 1,1 prosentin kasvua.

Kasvu hidastuu ensi vuonna, koska kotimaisen kysynnän kasvu hidastuu, kun ansiotason nousu jää maltilliseksi ja inflaatio kiihtyy. Samalla viennin kasvu jää edelleen vaimeaksi. Viennin näkymät ovat silti selvästi viime vuosia paremmat.

Kilpailukykysopimus parantaa yksikkötyökustannuksilla mitattua hintakilpailukykyä, mikä luo edellytyksiä viennin kasvulle. Positiiviset vaikutukset näkyvät kuitenkin vasta myöhemmin, ja ensi vuonna sopimus heikentää sekä yksityistä että julkista kulutusta.

Työttömyysasteen trendi on laskenut 8,6 prosenttiin, ja työllisyys kasvaa etenkin rakentamisessa. Työllisyyden kohentumisen tiellä on rakenteellisia ongelmia, kun työnhakijoilla ei ole oikeanlaista ammattitaitoa tai he asuvat eri alueella kuin missä avoimia työpaikkoja on.

Ministeriö arvioi, ettei maailmalta ole odotettavissa vahvaa vientikysyntää. Monessa kehittyvässä taloudessa kasvu on hidastunut. Teollisuusmaissa elpyminen on edelleen vaatimatonta.