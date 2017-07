Verohallinto kiistää verotarkastusten määrän romahduksen puoleen - ministeriö vakuuttaa tilanteen palautuvan ennalleen

Hyvä, erittain hyvä. Mitä enemmän rahaa jää kansalle, niin sitä parempi. Meidän on viimein herättävä tästä painajaisesta ja todettava, että me emme siitä hyödy jos hallinto saa kynittyä kansalta enemmän rahaa - päinvastoin se lisää kurjuutta. Perusasiat saadaan hoidettua kuitenkin aika vähäisellä rahamäärällä ja tuo yli menevä 80% osuus on sitä jonka hallintomme pistää surutta haisemaan pitkin maita (Kreikka) ja mantuja.