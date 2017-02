Venevero ja moottoripyörävero saavat huutia kansanedustajilta, eikä eduskunnasta tahdo löytyä kummallekaan laille puolustajia. Kansan lyttäämät veroluonnokset ovat vaikea pala jopa hallituspuolueiden edustajille.



Lännen Media keräsi kansanedustajilta kantoja veroihin, joita eduskunnan on määrä käsitellä vielä tässä kuussa. Yli puolet edustajista ei halunnut kommentoida esityksiä, jotka ovat julkisuudessa saaneet lähinnä kielteistä huomiota.



Kuitenkin liki seitsemänkymmentä edustajaa suostui lausumaan veroista. Heistä yksikään ei tohtinut ilmoittaa kannattavansa kevyiden moottoriajoneuvojen veroa. Venevero sellaisena kuin valtiovarainministeriö sen on suunnitellut sai kaksi puolestapuhujaa.



Hallituspuolueista kiihkeintä veron vastustus on kokoomuksessa, josta molempia veroja ilmoitti vastustavansa 13 edustajaa. Perussuomalaisista veneveroa vastustaa viisi ja moottoripyöräveroa seitsemän edustajaa. Keskustan väki ei juuri halunnut kertoa kantaansa. Ylipäänsä mitään vastaamaan suostuneista keskustalaisista neljä vastustaa veroja, kolme ei halunnut ottaa kantaa.



Suurimmassa oppositioryhmässä Sdp:ssä 16 edustajaa ilmoitti vastustavansa veroa. Vihreistä, Rkp:stä ja kristillisdemokraateista löytyi viisi kantansa kertovaa vastustajaa. Vasemmistoliitosta kuusi edustajaa tahtoi kertoa vastustavansa veroja.



Verojen epäreiluus nousi esiin monen kansanedustajan perusteluissa. Moni myös kertoi epäilevänsä veron tuottoa.



– Kyseessä ei ole haittavero, vaan tarkoituksena on puhtaasti kerätä rahaa valtion kassaan, tuomitsee kokoomuksen Saara-Sofia Sirén.



– En ole koskaan aikaisemmin lukenut hallituksen lakiesitystä, jossa avoimesti todetaan, että tämä vero vähentää tietyn tuotteen kysyntää ja vähentää alan työpaikkoja, ihmettelee Rkp:n Stefan Wallin.



– Nyt esitetty veromalli on monille harrastajille epäreilu, lyttää vihreiden Olli-Poika Parviainen.