Venäjän kommunistipuolue ehdottaa jälleen Maailman kauppajärjestöstä eroamista

Mitähän ihmettä maailmassa on oikein tapahtumaisillaan, sillä olen ensimmäistä kertaa elämässäni kommunistien kanssa samaa mieltä. Kaiken huipuksi WTO:sta eroaminen on linjassa Trumpin kanssa joka ei varsinaisesti ole antanut siunaustaan ensimmäisellekään globalistien viritykselle alkaen YK:sta WTO:n kautta EU:hun ja Natoon. Globalisteilla ei ole tulevaisuutta ja se tarkoittaa sitä, että ihmiskunnan tulevaisuus on mahtava, vapaa ja täynnä rakkautta.