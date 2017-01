Velkojan koura yltää jatkossa pidemmälle, saatavia voi jatkossa periä helpommin toisesta EU-maasta

Velkojen periminen toisesta EU-maasta on helpottumassa, kertoo Oikeusministeriö. Presidentin on määrä vahvistaa perjantaina uusi laki, jonka taustalla on EU-asetus.

Asetuksella parannetaan erityisesti velkojien asemaa rajat ylittävissä tilanteissa.

Velkoja voi jatkossa hakea tuomioistuimelta turvaamismääräyksen, jolla estetään velallista nostamasta rahoja EU-alueella sijaitsevalta pankkitililtä. Määräyksen voi saada, jos vaarana on, että velallinen siirtää rahat velkojan ulottumattomiin.

Uuden lain mukaan turvaamismääräyksen antaa Helsingin käräjäoikeus. Ulosottomies vastaa turvaamismääräyksen täytäntöönpanosta, jos pankkitili sijaitsee Suomessa.

Oikeusministeriö arvioi, että asetusta käytetään Suomessa todennäköisesti varsin harvoin, korkeintaan muutamia kymmeniä kertoja vuodessa.