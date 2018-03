Valtionyhtiö Solidium myi Sampoa ja osti Nokiaa – Professori: "Vähän erikoinen ratkaisu"

Valtion sijoituksia hallinnoiva Solidium kevensi omistuksiaan salkussa paisuneessa Sammossa, mutta hajauttamisen sijaan sijoitti Nokiaan lähes miljardin.

Valtion sijoitusyhtiö Solidium teki tänään kahdet isot kaupat. Yhtiö hankki Nokian osakkeita 844 miljoonalla eurolla ja myi Sampo-konsernin omistuksiaan 473 miljoonalla eurolla. Kaupan myötä valtio saa 3,3 prosentin omistusosuuden Nokiassa ja sen omistus Sammossa laskee 12:sta 10,1 prosenttiin.

Vaasan yliopiston rahoituksen professori Timo Rothovius pitää liikettä outona. Solidium perusteli Sammon osakkeiden myyntiä sillä, että kasvun myötä Sampo muodosti jo liian suuren osan Solidiumin varallisuudesta.

– On vähän erikoinen ratkaisu, että yhtä yritystä ostetaan näin suurella summalla. Sammon myynti oli hajautuksen kannalta järkevää, mutta näin iso Nokian osto sotii hajauttamisen ajatusta vastaan.

Solidiumilla ei ollut entuudestaan omistuksia Nokiassa. Suurkaupan taustalla voi nähdä myös arvopohjaisen ratkaisun.

– Saattaa olla, että valtio haluaa varmistella Nokian pysymisen suomalaisena.

Solidium karsi alkuvuodesta ruotsalaisia omistuksiaan, kun se helmikuussa myi loput omistuksensa Teliasta ja osan SSAB:n osakkeistaan. Valtionyhtiön sijoitusten yhteisarvo on noin 8,4 miljardia euroa.

Rothoviuksen mukaan Nokia on tällä hetkellä jo yleisimpiä suomalaisten piensijoittajien salkusta löytyviä osakkeita. Piensijoittajilta hän peräänkuuluttaa omaa harkintaa.

– Isompien omistajien peesaamisen sijaan olisi hyvä itse miettiä, miten sijoittaa, vaikka kyllähän se aina jostakin kertoo, kun iso omistaja tekee liikkeitä.

Professori ei näe, että valtion nyt tekemät omistusjärjestelyt vaikuttaisivat pitkällä aikavälillä Nokian tai Sammon kurssikehitykseen.

Uusi, vanha Nokia

Nokia saattaa olla valtiolle hyvä sijoitus, mikäli tulollaan oleva 5G-mobiiliverkkoteknologia sataa Nokian laariin. Verkkoteknologia on nykyään yhtiön merkittävin liiketoiminnan haara.

– Tällä hetkellä yhtiön arvonkehitys on jonkinlaisessa välitilassa, jossa odotellaan, että 5G-verkot alkavat mennä kaupaksi. Markkinoilla on sellainen näkemys, että Nokialla on kilpakumppaneita paremmat lähtökuopat kilpailuun, Timo Rothovius sanoo.

Lähivuosina kasvavista 5G-markkinoista kilpailevat tällä hetkellä Nokian kanssa ruotsalainen Ericsson ja kiinalainen Huawei. Aluksi kilpailu käydään todennäköisesti muualla kuin Euroopassa. Nokia on vahvoilla Yhdysvaltain markkinoilla ja Huawei kotimaassaan Kiinassa.

Sampo on ollut tunnettu hyvänä osingonmaksajana. Solidiumin nyt myymistä osakkeista sai viime vuonna pelkkää osinkoa yli 24 miljoonaa euroa. Rothoviuksen mukaan tähän ei kannata keskittyä liikaa.

– Myös Nokialla on hyvä osingonmaksukyky ja yhtiö on viestinyt, että se pyrkii kasvattamaan osinkoja.

Suomessa on jo kohta vuosikymmen puhuttu "uudesta Nokiasta". Älypuhelintensa kanssa rämpinyt Nokia putosi 2010-luvun alussa kansantaloudellisen vaikutuksen pohjalta rakennetulta Suomen merkittävimpien yritysten listalta. Nokia luopui puhelimista ja toissavuonna se palasi eniten arvonlisää tuottavaksi suomalaisyritykseksi. Nokiassa on yritetty vähän kaikenlaista karttapalvelusta 3d-kameroihin, mutta nykyisen Nokian veturina on verkkolaitteisiin ja -ohjelmistoihin keskittyvä Nokia Networks, joka perustettiin vuonna 2007 Nokia Siemens Networksin nimellä. Myöhemmin Nokia osti Siemensin osuuden.

– Nokialla yritettiin uusia avauksia, mutta huonolla menestyksellä. Nyt näyttää siltä, että uusi Nokia onkin nyt vanha verkko-Nokia, toteaa Timo Rothovius.