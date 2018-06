Valmet Automotiven työntekijöille kelpaa Saksassa asuva pomo – "Onko Helsingissä vai Keski-Euroopassa, ei muuta asiaa", sanoo pääluottamusmies

– Aika odotettu tulos, että ei kotimaasta löydy. Ne, jotka ovat meiltä joskus automaailmaan lähteneet, eivät ilmeisesti ole hallituksen seulaa läpäisseet tai he eivät ole kiinnostuneita tehtävästä, pääluottamusmies Mauri Partanen kommentoi tuoreeltaan Olaf Bongwaldin nimitystä Valmet Automotiven toimitusjohtajaksi.

Partasen mielestä Saksaan sijoittuminen ei ole työntekijöiden kannalta ihmeellinen juttu. Hallinnollinen toimitusjohtaja on joka tapauksessa kaukaisempi toimija kuin Uudenkaupungin tehtaan operatiivinen johto.

– Onko toimipiste Helsingissä vai jossain meidän yksikössä Keski-Euroopassa, niin ei se muuta miksikään sitä asiaa, että kyllä se on operatiivinen johto, joka hoitaa asioita tehtaassa.

Ainakin tuoreeltaan toimitusjohtajan toimipaikka on arvioitavissa eduksi yritykselle.

– Onhan siinä selkeästi etu siinä mielessä, että meidän markkinat tulevat aina olemaan maissa, missä autoja on tehty jo ennen meitä. Kyllä Keski-Eurooppa tulee olemaan merkittävä meidän markkina-alueena.

Valmet Automotiven hallitus on nimittänyt Olaf Bongwaldin (51) Valmet Automotiven toimitusjohtajaksi 15.7.2018 alkaen.

Toki toivottavaa on, että toimitusjohtaja käy paikan päällä tehtaalla tiedottamassa työntekijöille ja kuulemassa työntekijöitä.

– Onhan se tietysti hyvä, että ollaan jossain vaiheessa kasvotusten asioista puhelemassa.

Pääluottamusmies Partanen ei tunne tarkemmin Bongwaldin saavutuksia eikä hänen viimeisintä työnantajaansa American Axlea. Sen sijaan aikaisempi työnantaja Magna on tuttu vuosien varrelta samantyyppisenä autoalan toimijana ja kilpailijana.

Vuonna 2003 Saabin avomallien valmistus siirtyi Uudenkaupungin autotehtaalta Magna Steyrin Itävallan-tehtaille.

– Minulla on ainakin semmoinen tuntuma, että hän tietää kyllä bisneksen, missä me olemme mukana. Kun hänellä on näkemystä ja kokemusta autobisneksen alalta, niin kyllä se tuo enemmän etuja.

Erityisesti Partanen odottaa sitä, miten uusi toimitusjohtaja uudistaa toimintaorganisaatiota ja vastaa yrityksen kasvun tuomiin haasteisiin, joihin Bongwaldin edeltäjä ei kyennyt vastaamaan yrityksen hallitusta ja omistajia tyydyttävällä tavalla.

– Tässä oltiin aika odottavalla kannalla. Uudenkaupungin Valmet Automotiven seinien sisällä pyörähtää jo semmoinen 4 500 ihmistä päivittäin. Siinä on aika paljon tekemistä. Sitten kun ottaa vielä huomioon, että meillä on yksiköt Puolassa ja Saksanmaalla, niin ollaan semmoisissa vahvuusluvuissa, että kyllä siinä tarvitaan isomman toimialan osaaja vastuullisena vetäjänä.

Haasteen heittää myös uuden sukupolven autojen pariin siirtyminen.

– Jos hallituksen ja meidän omistajien lausuntoja haarukoi vaikka vuoden mittaiselta aikaväliltä, niin kyllä autojen sähköistyminen on se osuus, joka meitä varmaan kiinnostaa. Mitä hän sille voi tehdä ja miten me sillä alalla etenemme, Partanen pohtii.

Valmet Automotiven hallituksen puheenjohtaja Jarkko Sairanen on todennut, että Bongwaldin nimitys heijastaa uutta strategiaa, jonka myötä yritys kasvaa Keski-Euroopassa ja laajentaa toimintaansa muun muassa akkujärjestelmien toimittamiseen.