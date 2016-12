Valio-päätös ei näy kuluttajalle maitohyllyllä

Markkinaoikeuden Valiolle määräämä 70 miljoonan euron seuraamusmaksu pysyy voimassa.



Korkein hallinto-oikeus (KHO) päätyi vuosia velloneessa asiassa Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja markkinaoikeuden kannalle, jonka mukaan Valio oli vuosina 2010-2012 syyllistynyt niin sanottuun saalistushinnoitteluun.



Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtajan Juhani Jokisen mukaan asiassa puhutaan normaalista poikkeavasta hintojen alentamisesta, joka olisi ajanut Valion kilpailijat markkinoilta, johtanut Valion aseman vahvistumiseen ja koitunut kuluttajien vahingoksi kilpailun heikkenemisen ja hinnankorotusten vuoksi.







Valiossa ollaan toimitusjohtaja Annikka Hurmeen sanoin pettyneitä KHO:n päätökseen ja sen perusteluihin.



– Mutta tämä asia on nyt loppuun käsitelty. Valio on siirtynyt ajassa eteenpäin ja keskitymme omiin vahvuuksiimme, Hurme korostaa.



KHO:n päätös ei vaikuta Valion nykyiseen perusmaitoliiketoimintaan, eikä siten myöskään maidon kuluttajahintaan.



Valion hallituksen puheenjohtaja Vesa Kaunisto toteaa, että seuraamusmaksu ei vaikuta myöskään Valion omistajaosuuskuntien maksamaan tuottajahintaan.



– Valion vahva oma pääoma ja kassavarat toimivat puskurina, mutta joudumme tarkastelemaan seuraavien 10 vuoden investointeja, Kaunisto sanoo yrityksen tiedotteessa.



Maidonjalostajalle langetetut 70 miljoonan sakot menevät valtiolle.







Valion kilpailijoilla on nyt mahdollisuus hakea Valion aiheuttamista vahingoista korvauksia. Myös tämä prosessi voi kestää vuosia.



Suomen maitomarkkinoiden toiseksi suurimman tekijän Arlan toimitusjohtaja Reijo Kiskola kertoo, että Arlassa tutustutaan ensin KHO:n päätökseen ja sen jälkeen päätetään, onko aihetta uudelleenarvioitiin tai joidenkin muutosten tekemiseen Helsingin käräjäoikeuteen jo vuonna 2104 jätettyyn vahingonkorvausvaatimukseen.



Kiskola pitää hyvänä, että KHO pysyi ratkaisussaan samassa linjassa Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä markkinaoikeuden kanssa.



– Tämä on ollut raskas tapaus kaikille, hän toteaa.



Arlan vaatimus käräjäoikeuteen vuonna 2014 jätetyssä vahingonkorvauskanteessa on 58 miljoonaa euroa korkoineen.



Myös viisi pienempää meijeriä vaatii käräjäoikeudessa vahingonkorvauksia Valiolta. Savolaisen Maitomaan osuus on 15,9 miljoonaa euroa, Satamaidon 12,2, Maitokolmion 12,1, Juustoportin 1,9 ja Ilmajoen Osuusmeijerin 1,5 miljoonaa euroa.







Toholampilaisen Maitokolmion toimitusjohtajan Juha Murto-Koiviston mukaan Valio-päätös ei heijastu maidon kuluttajahintoihin.



– Maitomarkkinat ovat hakeutuneet normaaliin malliin vuosikymmenen alun jälkeen. Tämähän on nyt tällaista kuuden vuoden takaisen historian käsittelyä.



Arlan tapaan Maitokolmiossa aiotaan perehtyä KHO:n päätökseen ja miettiä sitten, miten tulevina viikkoina vahingonkorvausasian kanssa toimitaan.



– Kyllähän yleinen periaate on, että jos on vahinkoa kärsinyt, siitä on oikeutettu korvauksiin, Murto-Koivisto pohtii.







Satakuntalaisen Satamaidon toimitusjohtaja Jarmo Oksman kuvaa KHO:n ratkaisua odotetuksi ja toisaalta koko prosessia pitkäksi kaikille maitoketjuun kuuluville.



– Summa voi vielä tarkentua, mutta suuruusluokka pysyy suunnilleen samana, Oksman puntaroi vahingonkorvausasiaa.



Porissa pääpaikkaansa pitänyt Satamaito rakentaa parhaillaan uutta meijeriä Ulvilan puolelle, mikä viestii Oksmanin mukaan valoisista tulevaisuuden näkymistä alalla.



Jalasjärveläislähtöisen Juustoportin toimitusjohtaja Timo Keski-Kasari sanoo olevansa tyytyväinen, että Valio-tapaukseen saatiin ratkaisu.



– Toiveena on, että koko alalla voidaan siirtyä nyt rakentavaan aikaan.



Itse päätöstä hän kuvaa johdonmukaiseksi.



– Siinä päädyttiin samaan lopputulokseen kuin aiemmissa käsittelyissä.