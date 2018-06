Vaikeuksiin ajautunut monialayhtiö General Electric putoaa pois Dow Jones -indeksistä

Yhdysvaltalainen monialayhtiö General Electric pudotetaan pois Dow Jones Industrial Average -osakeindeksistä. General Electric korvataan lääkeyhtiö Walgreens Boots Alliancella, kun kaupankäynti alkaa 26. kesäkuuta.

Käytännön vaikutuksia General Electricin pudottamisella ei juuri ole, mutta symbolinen arvo on suuri. General Electric oli osa Dow Jones -indeksiä jo sen perustamisvuonna 1896. General Electric on kuulunut indeksiin tauotta vuodesta 1907 lähtien.

Vielä vuonna 2009 General Electric oli yksi maailman viidestä suurimmasta listatusta yhtiöstä, kertoo Financial Times. Viime aikoina yhtiö on kuitenkin kohdannut useita ongelmia, ja sen osakkaiden arvo on pudonnut lähes 60 prosentilla kahden vuoden aikana. Viime vuonna yhtiö myös pienensi maksamiaan osinkojaan, ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1938.

Dow Jonesin indeksikomitean johtajan David Blitzerin mukaan General Electricin korvaaminen Walgreens Boots Alliancella tekee indeksistä paremmin taloutta ja osakemarkkinoita kuvaavan.

Korjattu aiempaa uutista: Aiemmin kirjoitettiin virheellisesti, että General Electric on energiayhtiö, vaikka todellisuudessa se on monialayhtiö.

