Vaateala lähti kasvuun vuosien laskun jälkeen – naiset ostavat vaatteita lähes tuplasti suuremmalla summalla kuin miehet

Viime vuonna vaatealan liikevaihto kasvoi yli viidellä prosentilla monen vuoden laskun jälkeen.

Kasvua syntyi sekä kotimaan myynnistä että viennistä.

Suomen Tekstiili & Muoti -yhdistyksen toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen toteaa kasvun johtuvan yleisen taloudellisen tilanteen piristymisestä.

– Se vaikuttaa siihen, että kuluttajat käyttävät rahaa enemmän.

Perjantaina julkaistut tilastot tekstiili- ja muotialan kehityksestä kertovat, että naiset todellakin käyttävät huomattavasti enemmän rahaa vaatteisiin kuin miehet.

Suomessa vaatteita ostetaan vuosittain 4,1 miljardilla eurolla, josta naisten vaatteiden osuus on 52 ja miesten 28 prosenttia.

Suomesta viedään naisten vaatteita

Toinen syy alan positiivisiin kasvulukuihin on Auvisen mukaan suomalaisyritysten kansainvälistymisessä. Suomesta viedään tekstiilejä ja muotia eniten Ruotsiin, Saksaan ja Venäjälle.

– Ne ovat lähialueita, jotka ovat olleet perinteisesti vahvoja vientipaikkoja suomalaisille. Tuttuja markkinoita.

Ruotsi on Auvisen mukaan suomalaisille tietyllä tavalla helppo vientimaa. Se on lähellä, helposti ymmärrettävä markkinamaa ja hyvä paikka harjoitella kansainvälistä liiketoimintaa.

Yli puolet Suomesta vietävistä vaatteista on naisten vaatteita. Suomalaiset yritykset ovat suunnitelleet ne, mutta ne voidaan valmistaa muualla.

Suomessa valmistetaan kuitenkin edelleen vaatteita. Auvinen kertoo, että yli sata suomalaista pk-yritystä tekee joko kankaita, ompelee vaatteita valmiiksi tai tekee molempia.

Suomessa tehdään erityisesti pellava- ja neulostuotteita.

– Villapaitoja, t-paitoja, sukkia ja trikoomateriaaleja, Auvinen luettelee.

Vaatetuotanto materiaalien maissa

Suomeen tuodaan vaatteita erityisesti Kiinasta, Bangladeshista ja Turkista, jotka ovat maailman suurimpia vaatevalmistajamaita.

Halpa työvoima on Auvisen mukaan osasyy siihen, mutta esimerkiksi Kiinassa vaatteiden materiaalit myös valmistetaan siellä.

– On loogista, että koko vaatetuotanto on siellä, missä materiaaleja on. Siksi esimerkiksi Intia, Bangladesh ja Turkki ovat vahvoja vaatemaita, koska niissä on kasvatettu muun muassa puuvillaa.

Suomeen tuodaan paljon vaatteita myös Ruotsista. Tilastoissa tätä selittää muun muassa suuren muotiyrityksen, Hennes&Mauritzin, osuus.

– Vaatteet eivät ole niinkään Ruotsissa tehtyjä, vaan ne tulevat Ruotsin kautta, Auvinen huomauttaa.

Hän uskoo, että tekstiili- ja vaatealan kasvu jatkuu edelleen.

– Toimialalla tämäkin vuosi nähdään positiivisena, eteenpäin mennään.