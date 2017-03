Uudenkaupungin autotehtaalla taas haku päällä – Valmet Automotive haluaa yhä tuhat työntekijää

Valmet Automotiven autotehdas jatkaa suurta rekrytointikampanjaansa. Uudenkaupungin autotehtaalle tarvitaan toimitusjohtaja Ilpo Korhosen mukaan vielä noin tuhat työntekijää.



Työntekijätarve on viime marraskuun jättirekrytoinneista tarkentunut yhteensä noin 1 800 työntekijään. Yhtiön henkilöstöjohtajan Tomi Salon mukaan Valmet Automotive on palkannut syksystä lähtien noin 700 työntekijää.



Samalla yhtiö julkisti uuden sopimuksen Mercedes-Benzin emoyhtiö Daimlerin kanssa. Yhtiö alkaa rakentaa seuraavan sukupolven Mercedes-Benzin kompaktimallia. Automallia ei ole vielä julkistettu.



Lisäksi toimihenkilöiden rekrytointitarve on noin 150, kertoo Korhonen.



Yhtiö tulee tekemään mittavia, miljoonien eurojen lisäinvestointeja, koska tuotantolinjastoja tarvitsee muuttaa.



– Työllisyysnäkymät ovat useamman vuoden ajan hyvällä tasolla, Korhonen sanoo.



Yhtiö julkisti rekrytointikampanjansa jatkon ja uuden yhteistyösopimuksen keskiviikkona Vantaalla.



Valmet Automotive on viime aikoina rekrytoinut laajasti Uudenkaupungin tuotantoonsa. Yhtiön mukaan suuren rekrytointikampanjan seurauksena paikkoja haki yli 2700 ihmistä.



Tehdas valmistaa pääsääntöisesti Mercedes Benzin A-sarjan henkilöautoja, ja se on aloittamassa GLC-katumaastureiden valmistuksen.



Tällä hetkellä tehtaalla työskentelee yhtiön mukaan noin 2300 työntekijää. Yhtiö arvioi, että tämän vuoden lopussa tehtaan henkilöstömäärä tulee olemaan noin 3 700.



Valmet Automotiven talous on kohentunut viime vuosina huomattavasti. Yhtiön liikevaihto on lähes kaksinkertaistunut vuosina 2013–2015 203,1 miljoonasta eurosta 399,9 miljoonaan euroon. Vuonna 2013 yhtiö teki yli 52 miljoonan euron tappion, mutta jo vuonna 2015 tulos oli yli 14 miljoonaa euroa voitollinen.



Runsaan 15 000 asukkaan Uuteenkaupunkiin on uumoiltu asuntopulaa rekrytointien seurauksena. Lisäksi Lounais-Suomen menestyvä meri- ja autoteollisuus on vienyt koko alueen työttömyyttä laskuun.



Vakka-Suomen alueella työttömyys on pudonnut ely-keskuksen tilastojen mukaan noin 11 prosenttia tammikuusta 2016 tämän vuoden tammikuuhun.