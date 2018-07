USA:n Kiinaan kohdistamat tuontitullit astumassa voimaan

Yhdysvaltojen uusien Kiinan-vastaisten tuontitullien on määrä astua voimaan aamuseitsemältä Suomen aikaa. 25 prosentin tullimaksut koskevat satoja erilaisia kiinalaistuotteita, joita tuodaan Yhdysvaltoihin noin 34 miljardin dollarin (noin 29 miljardin euron) arvosta vuodessa.

Kiina on ilmoittanut määräävänsä amerikkalaistuotteille välittömästi yhtä kovat vastatullit, mikäli amerikkalaistullit tulevat voimaan. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump puolestaan on uhannut asettaa lisää tulleja kostoksi kiinalaisten vastatulleista.

Hän on sanonut olevansa valmis asettamaan tulleja niin monille kiinalaistuotteille, että niiden tuonnin arvo olisi yhteensä 450 miljardia dollaria (noin 385 miljardia euroa). Se kattaisi merkittävän osan Kiinan kaikesta tuonnista Yhdysvaltoihin.

"Kauppasota on helppo voittaa"

Talousasiantuntijat ovat varoittaneet kauppasodan vahingoittavan kaikkia, mutta Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uskoo, että kauppasodassa on helppo voittaa. Trump vahvisti muutama tunti sitten, että tullit todellakin ovat tulossa voimaan.

Yhdysvaltojen tänään voimaan tulevat tullit kohdistuvat aloille, joilla Kiina on Trumpin hallinnon mukaan käynyt kauppaa epäreilusti ja hyötynyt siitä. Kiina puolestaan suunnittelee kohdistavansa vastatulleja erityisesti maataloustuotteisiin, sillä maatalous on tärkeä elinkeino monissa niistä osavaltioista, joissa Trumpilla on vankka kannatus.

Yhdysvallat käy parhaillaan kauppasotaa myös muun muassa Euroopan unionin kanssa, vaikka perinteisesti Eurooppa on ollut Yhdysvaltojen läheinen liittolainen.