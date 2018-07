USA:n Kiinaan kohdistamat tuontitullit astuivat voimaan

Yhdysvaltojen uudet Kiinan-vastaiset tuontitullit ovat astuneet voimaan aamuseitsemältä Suomen aikaa. 25 prosentin tullimaksut koskevat satoja kiinalaisia tuotteita, joita tuodaan Yhdysvaltoihin noin 34 miljardin dollarin (noin 29 miljardin euron) arvosta. Tullit kohdistuvat muun muassa kiinalaisiin koneisiin ja elektroniikkaan.

Kiina ilmoitti heti tuontitullien astuttua voimaan, että se "on pakotettu ryhtymään tarvittaviin vastatoimiin".

- Kiina lupasi olla ampumatta ensimmäistä laukausta, mutta puolustaaksemme valtiomme keskeisiä etuja ja kansalaistemme etuja meidät on pakotettu ryhtymään tarvittaviin vastatoimiin, Kiinan kauppaministeriö sanoi lausunnossaan.

Lausunto ei vielä tarkemmin eritellyt, mihin vastatoimiin Kiina aikoo ryhtyä. Kiina sanoi kuitenkin vievänsä asian Maailman kauppajärjestöön WTO:hon ja tekevänsä yhteistyötä muiden valtioiden kanssa vapaakaupan edistämiseksi.

Kiina on aiemmin sanonut määräävänsä yhdysvaltalaisille tuotteille yhtä suuret vastatullit, jos Yhdysvaltojen tullit tulevat voimaan. Kiinan vastatullien on ennakoitu kohdistuvan pääosin amerikkalaisiin maataloustuotteisiin, kuten soijapapuihin, maissiin ja vehnään.

Nyt voimaan astuneet tuontitullit voivat olla vasta alkua maailman kahden suurimman kansantalouden välisessä kauppasodassa.

Presidentti Donald Trump uhkasi varhain perjantaina Suomen aikaa ulottaa tullimaksut kaikkiaan 500 miljardin dollarin arvoiseen tuontiin Kiinasta. Trump kertoi asiasta puhuessaan kannattajilleen Montanan osavaltiossa.

"Kauppasota on helppo voittaa"

Talousasiantuntijat ovat varoittaneet kauppasodan vahingoittavan kaikkia, mutta Trump uskoo, että kauppasodassa on helppo voittaa. Trump vahvisti muutama tunti sitten, että tullit todellakin ovat tulossa voimaan.

Yhdysvaltojen tullit kohdistuvat aloille, joilla Kiina on Trumpin hallinnon mukaan käynyt kauppaa epäreilusti ja hyötynyt siitä. Kiina puolestaan suunnittelee kohdistavansa vastatulleja erityisesti maataloustuotteisiin, sillä maatalous on tärkeä elinkeino monissa niistä osavaltioista, joissa Trumpilla on vankka kannatus.

Yhdysvallat käy parhaillaan kauppasotaa myös muun muassa Euroopan unionin kanssa, vaikka perinteisesti Eurooppa on ollut Yhdysvaltojen läheinen liittolainen.