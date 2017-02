Unohtuiko maalaisjärki asuntomarkkinoilla? – Velkaneuvoja näkee karun lopputuloksen

Asuntolainojen korot ovat nyt matalalla, ja ne houkuttelevat ottamaan isoja lainoja. Suomalaisten kotitalouksien velkaantumisaste onkin nyt korkeammalla kuin koskaan.



Tilastokeskuksen mukaan velkaantumiaste on 126,9. Tämä tarkoittaa sitä, että kotitalouksilla on yli neljänneksen verran enemmän velkaa kuin käytettäviä vuosituloja.



Velkaneuvojan vastaanotolla näkyy, että osa kansalaisista ei osaa arvioida menojaan ja tulojaan. Seurauksena on ylivelkaantuminen, joka voi johtaa maksuhäiriömerkintään, ulosottoon ja oikeusteitse tapahtuvaan velkajärjestelyyn.



– Lainan määrää ei saisi laskea niin tiukille, että rahaa ei jää juuri muuhun kuin sen maksamiseen. Kannattaa unohtaa vertailu ja ajatukset siitä, että kaikilla muillakin on iso omakotitalo, kertoo Vaasan kaupungin talous- ja velkaneuvoja Marika Niittykoski.



Velkaneuvojan näkökulmasta asunnon hankinta kannattaisikin tehdä harkiten. Ensin voisi hankkia pienemmän ja edullisemman asunnon ja sitten muuttaa vähitellen isompaan, kun talous antaa myöten.



Niittykoski huomauttaa kuitenkin, että jos iso asunto on se, mihin haluaa käyttää paljon rahaa, niin se on henkilökohtainen valinta. Joku toinen saattaa haluta syödä ulkona tai matkustella, toisille unelmien koti on tärkeintä.



– Jos haluaa, esimerkiksi ruokamenoissa voi säästää helposti jopa neljänneksen. Jos taas ruokaan haluaa käyttää rahaa, on mietittävä, olisiko jossain muualla tinkimisen varaa. Menoja kannattaa seurata, niin huomaa rahareiät.







Usein asiakkaat tulevat velkaneuvontaan liian myöhään. Velkaantuminen on riistäytynyt käsistä, ja luottotiedot ovat jo menneet. Jos he ottaisivat ajoissa yhteyttä, velkaantuminen saataisiin loppumaan ja arkitalous toimimaan.



Moni asiakas on aivan tavallinen kansalainen, jonka taloustaidossa ei ole isoja puutteita. Yllättävät elämäntilanteet saattavat aiheuttaa sen, että veloista ei enää selviäkään tavalliseen tapaan.



– Voi olla, että on tullut avioero, asiakas on joutunut työttömäksi tai sairastunut vakavasti. Silloin tulot ovat muuttuneet äkkiä, eikä säästöjä ole tarpeeksi veloista selviämiseen.



Pahan päivän varalle kannattaisikin aina kerätä puskurirahastoa, ettei talous kaadu heti ensimmäiseen vastoinkäymiseen.



Taloustaitoihin kuuluu myös se, että suunnittelee menoja ja tuloja pidemmälle kuin yhden vuoden kerrallaan. Elämä harvoin on samanlaista vuodesta toiseen.







Esimerkiksi lapsiperheessä saatetaan ajatella, että lapsista koituvat kulut olisivat melko vakiot. Jälkikasvun varttuessa saattaa kuitenkin tulla uusia yllättäviä menoja. Niitä kannattaisi yrittää miettiä etukäteen ja jättää talouslaskelmiin joustovaraa.



Kun lapset menevät päivähoitoon, hoitomaksujen lisäksi voi olla tarpeen hankkia lisää ulkoiluvaatteita, kenties toinen auton turvaistuin tai muita tarvikkeita.



Kun päivähoito loppuu, tilanne voi hetkellisesti helpottaa ja rahaa kertyä jopa säästöön. Siinä vaiheessa lapset tosin voivat aloittaa harrastuksissa. Osa niistä vie paljon rahaa. Millaisia harrastuksia omalla alueellasi on?



Teini-iässä harrastukset saattavat muuttua aikaa ja rahaa vaativammiksi. Tarvitseekohan teini mopon ja mopokortin? Voisiko hänelle avata säästötilin sitä varten?



Entä opinnot? Jo lukiokirjat maksavat melkoisesti.



– Nuoret oppivat kuluttamisen mallia kotoaan. Raha-asioista kannattaa puhua avoimesti kotona ja miettiä, mistä nuori voisi hankkia omaa rahaa, Niittykoski neuvoo.







Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaita on Vaasassa yhteensä nelisensataa vuodessa. Heistä osa on niitä, jotka ovat selvästi eläneet yli varojensa.



– Ei ole ehkä ajateltu, että pienistä lainoista muodostuu yhteensä kuukaudessa iso summa maksettavaksi. Taloustaidot ovat silloin aika lailla hukassa.



Oma lukunsa ovat kulutusluotot. Pahimmillaan luotolla maksetaan entisiä luottoja, ja korkokulut kasvavat hallitsemattomasti. Asuntolainan maksaminen kulutusluotolla johtaa lähes varmaan velkakierteeseen, ja kulutusluottojen korkokulut rapauttavat kotitalouden perustaa jatkuvasti.



– Yleisohjeena on, että lomamatkoja ei kannata tehdä luotolla. Niitä varten pitäisi olla säästössä rahaa tavalla tai toisella.







Velallisen kannalta suurin riski on pitkissä asuntolainoissa ja alueilla, joilla asuntojen arvo voi alentua.



Lisäksi korkojen verovähennyskelpoista osuutta aiotaan alentaa 25 prosenttiin vuonna 2019. Nyt vähennyksen on voinut merkitä 45 prosentista, ja viime vuonna osuus oli 55 prosenttia.



Kun laina-ajat ovat pitkiä ja lainamäärä on suuri, yllättävässä elämäntilanteessa asuntolaina voi tuntua kuristavalta. Silloin voi harkita lyhennysvapaiden kuukausien käyttämistä.



Tuoreimman pankkibarometrin mukaan pankkialalla odotetaan, että erilaisten joustomahdollisuuksien käyttäminen sekä laina-ajan pidentäminen yleistyvät. Sen sijaan viitekoron vaihdon ja lainan ennenaikaisen takaisinmaksun odotetaan olevan vähenemään päin.