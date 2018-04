Työttömien määrä väheni Pohjois-Pohjanmaalla maaliskuussa, koko maassa työllisyysaste pysyi maaliskuussa helmikuun tasolla

Työttömien määrä Pohjois-Pohjanmaalla väheni maaliskuussa. Kuukauden lopussa maakunnassa oli 21 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on 5000 vähemmän kuin vuosi aikaisemmin. Helmikuusta lähtien työttömien määrä väheni tuhannella henkilöllä.

Työllisyys on parantunut myös sekä nuorten alle 25-vuotiaiden että pitkäaikaistyöttömien kohdalla. Nuoria oli maaliskuun lopussa työttömänä 3 300, mikä on 1 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Helmikuusta määrä oli vähentynyt 100:lla. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä olleita oli 6 300. Se on 1 500 työtöntä vähemmän kuin maaliskuussa 2017.

Koko maassa työllisyysaste pysyi maaliskuussa helmikuun tasolla, kertoo Tilastokeskus. Viime aikoina selvästi noussut kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu työllisyysaste veti henkeä ja oli maaliskuussa 71,1 prosenttia. Luku oli sama kuin helmikuussa.

Työllisten määrä kohosi kuitenkin lievästi. Työllisiä oli maaliskuussa 2 476 000, mikä oli 37 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Hallituksen tavoite on 72 prosentin työllisyysaste.

Työttömiä oli maaliskuussa 20 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu työttömyysaste oli 8,2 prosenttia. Helmikuussa se oli 8,4 prosenttia, joten työttömyysasteessa tapahtui selvä parannus.

Työvoiman ulkopuolella oli maaliskuussa 5 000 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Piilotyöttömien määrä kääntyi kuitenkin nousuun. Piilotyöttömien määrä on ollut pitkään laskussa, mikä on vahvistanut työllisyysastetta.