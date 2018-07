Työt monimutkaistuvat ja osaaminen laahaa perässä – puolella suomalaisista työnantajista on vaikeuksia täyttää avoimia työpaikkoja

Suomalaisista työnantajista 45 prosentilla on vaikeuksia löytää tekijöitä avoimiin työpaikkoihin, kertoo työvoimaa välittävän ManpowerGroup-yrityksen teettämä kansainvälinen tutkimus. Suomen luku on tismalleen sama kuin tutkimukseen osallistuneiden 43 maan vastaajien keskiarvo.



Lähes kolmasosa kaikista tutkimukseen vastanneista työnantajista sanoo, että hakijoilta puuttuu työpaikoilla tarvittavia teknisiä taitoja tai työelämätaitoja. Suunnilleen yhtä moni kertoo myös hakijoista olevan pulaa. Joka viidennen työnantajan mukaan hakijoilta puuttuu tarvittavaa kokemusta.



Eniten pulaa maailmalla on sähköasentajien ja hitsaajien kaltaisista ammattityöntekijöistä, myyntiedustajista, insinööreistä sekä autojen ja työkoneiden kuljettajista. Liian vähän on myös teknikoita, it-alan osaajia ja erilaisia asiantuntijoita.



Helpointa osaavan työvoiman löytäminen on Kiinassa, jossa vain 13 prosentilla työnantajista on ongelmia asiassa. Vaikeuksia on kohtuullisen vähän myös Irlannissa (18 prosenttia), Britanniassa (19 prosenttia) ja Norjassa (25 prosenttia).



Suurimmat vaikeudet työpaikkojen täyttämisessä ovat ikääntyvässä Japanissa, jossa jopa 89 prosenttia työnantajista kärvistelee työntekijöiden löytämisen kanssa.