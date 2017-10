Työllisyys paranee hiljalleen jos ollenkaan - hallituksen tavoite karkaa

Työllisyysasteen kasvu ei näytä yltävän hallituksen tavoitteeseen. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi pysyi syyskuussa elokuun tasolla 69,4 prosentissa.

Kausivaihtelua aiheuttavat varsinkin kesätyöt ja kausiluontoiset työt esimerkiksi maataloudessa, rakentamisessa ja matkailussa, kertoo Tilastokeskus.

Työllisyysaste oli syyskuussa 69,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,2 prosenttia. Miesten työllisyysaste oli kaksi prosenttiyksikköä naisia korkeampi.

Hallitus tavoittelee työllisyysasteen nostamista 72 prosenttiin vaalivuodeksi 2019. Suomen talous on pyrähtänyt lupaavaan kasvuun, mutta nousukausi ei tarjoa nopeaa helpotusta työttömille tai hallitukselle. Esimerkiksi valtiovarainministeriö on arvioinut, että talouskasvu johtuu aluksi tuottavuuden kasvusta, joten työllisyysaste ei nouse kovin nopeasti. Ministeriö on tuoreimmassa syyskuussa julkaistussa ennusteessaan arvioinut, että vuonna 2019 työllisyysaste nousee 70,5 prosenttiin.

Tilastokeskuksen mukaan syyskuun työttömyysaste oli 8,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,7 prosenttia. Työttömiä oli 10 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta muutos mahtuu virhemarginaalin sisään.

