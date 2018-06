Työllisyys koheni toukokuussa – Oulussa työttömyys laski yli 3 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus kertoo työllisyyden kohentuneen toukokuussa. Kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu työllisyysasteen trendi oli 71,4 prosenttia. Ilman kausivaihtelua laskettu luku nousi 72,3 prosenttiin.

Hallituksen tavoite on, että työllisyys nousisi 72 prosenttiin.

Työttömiä työnhakijoita oli 261 000, mikä oli 35 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 7,6 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella oli hiukan yli 1,3 miljoonaa ihmistä, 42 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolisista 122 000 laskettiin piilotyöttömiksi, mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus arvioi kommentissaan, että työllisyyttä on toisaalta parantanut vuoden alussa alkanut aktiivimalli, mutta tärkein syy on myönteinen talouskehitys. Myös piilotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat laskussa ja ylitöiden määrä on noussut uuteen ennätykseen.

- Positiivisissa luvuissa piilee kasvun kannalta ikävä sivumaku: talouskasvu törmää työvoimapulaan piakkoin. Kolmen prosentin kasvu ei kestä ensi vuoteen asti ilman uusia uudistuksia, Brotherus kirjoittaa.

Oulussa työttömyys laski yli 3 prosenttiyksikköä

Pohjois-Suomessakin työllisyys kehittyi myönteisesti.

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen alueella oli toukokuun lopussa 18 600 työtöntä työnhakijaa, mikä on 5 200 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Eniten väheni ulkomaalaisten, pitkäaikaistyöttömien ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrä.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Pohjois-Pohjanmaalla 10 prosenttia, mikä on 2,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.

Kunnittain työttömien osuus työvoimasta vaihteli Alavieskan 6,1 prosentin ja Taivalkosken 13,6 prosentin välillä. Oulussa työttömien osuus työvoimasta oli 11,6 prosenttia, mikä on 3,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.

Lapissa työttömiä oli 2 180 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Toukokuun lopussa työttömiä oli 9 810 ja työttömien osuus työvoimasta oli 12 prosenttia. Toukokuun työttömien määrä on edellisen kerran alittanut Lapissa 10 000 henkilön rajan vuonna 1990.

Avoimia työpaikkoja oli Lapissa 3 600, joista 1 690 ilmoitettiin avoimeksi toukokuun aikana. Eniten kysyntää oli palvelu ja myyntityöntekijöistä.

Kainuussa työttömyys laski toukokuussa tavanomaisen kausivaihtelun mukaisesti. Kuukauden lopussa työttömiä oli 523 vähemmän kuin huhtikuussa. Vuositasolla muutosta oli 754 henkilön verran.

TE-toimistossa oli työttömiä työnhakijoita 3 448 ja työttömyysaste oli 10,6 prosenttia. Työttömyys laski etenkin Kehys-Kainuun alueella, jossa oli neljännes vähemmän työttömiä kuin vuosi sitten.