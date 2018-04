Työasuntovähennyksien saajat keski- ja suurituloisia - pienituloisia vähän

Työasuntovähennyksen voi saada vain vuokra-asuntoon, joka on kakkosasuntona. Pienituloisilla tuskin on varaa kakkosasuntoihin. Tulos ei liene siten kovin yllättävä. Asumistukeahan kakkosasuntoon ei saa, paitsi jos on opiskelija, joka opiskelee ulkomailla ja pitää kakkosasuntoa Suomessa, jolloin voi saada 3 kuukauden ajan asumistukea kahteen asuntoon päällekkäin.