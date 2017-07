Suomessa on tammi-kesäkuussa rekisteröity reilut 940 000 maksuhäiriömerkintää, Suomen Asiakastieto kertoo. Määrä on yli 100 000 enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kasvu on kovinta yli viiteen vuoteen.

Maksuhäiriöisten ihmisten määrä ei kuitenkaan juuri ole muuttunut viime vuodesta. Häiriöitä on noin 370 000 ihmisellä.