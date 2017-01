Tuulivoima paikkaa parhaillaan kotimaista sähköntuotantoa kireästä pakkasesta huolimatta

Sähkön kulutus rikkonee huomenna torstaina 14 000 megawattitunnin (MWh) rajan, kun sää kylmenee Etelä-Suomessa. Suomen kaikkien aikojen kulutushuippu mitattiin lähes tasan vuosi sitten 7.1.2016, kun sähköä kului iltapäivällä klo 17–18 välillä 15 105 MWh.



Sähkön hinta pysytteli keskiviikkona huokeana ja sähköä tuotiin runsaasti Venäjältä ja Ruotsista. Kantaverkkoyhtiö Fingridin suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen arvioi, ettei torstaista koidu sähköjärjestelmälle ongelmia.



– Edellyttäen, ettei järjestelmään tule merkittäviä vikoja rajajohtoihin tai isoihin tuotantolaitoksiin, hän tarkentaa.



Kotimainen sähköntuotantokapasiteetti on viime vuosina alentunut. Kaukosen mukana Fingrid arvioi, että kotimaassa voidaan tuottaa sähköä 11 600 MW:n teholla, kun ”kaikki on pelissä”.





Tänään keskiviikkona Lapissa hätyytellään paikoin -40 asteen pakkasrajaa, mutta Etelä-Suomessa pakkasta on vasta 10–20 astetta. Keskiviikkona aamupäivällä sähkön kulutus oli kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan 13 000 MWh:n tasolla.



Vaikka usein kuulee väitettävän, ettei tuulivoimasta ole pakkasella hyötyä, keskiviikkoaamuna kotimaiset tuulivoimat tuottivat valtakunnanverkkoon sähköä 800–900 MW:n teholla, eli lähes yhtä paljon kuin Loviisan ydinvoimalan molemmat reaktorit yhteensä.



Fingrid ennusti keskiviikkona aamupäivällä koko päivälle keskimäärin noin 650 MWh:n tuotantoa, eli enemmän kuin yksi Loviisan reaktori tuottaa sähköä.



Fingridin ennusteen mukaan voimalat tuottavat torstainakin sähköä keskimäärin lähes yhden Loviisan ydinreaktorin teholla, kun kylmät ilmamassat valuvat Pohjois-Suomesta etelää kohti pyörittäen samalla tuulivoimaloiden turbiineja.



Tuulivoiman tuotanto vähenee torstaina iltaa kohti.



– Jos tulisi oikein kunnon siperialainen korkeapaine ja se putoaisi tuonne Ruotsiin ja Norjaan asti, niin silloin Suomen puolella varmaan tyyntyisi aika tiukasti, Kaukonen kuvailee.



Tällaista ei ole tällä kertaa luvassa, vaan pakkanen alkaa perjantaina hellittää pohjoisesta alkaen ja tuulivoiman tuotanto kääntyy viikonlopun koittaessa taas kasvuun tuulten yltyessä.