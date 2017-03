Tusina lupaavaa yritystä kiihdyttämöön Oulussa – bisnesideoiden kirjo on laaja

Oulussa alkaa uusi yrityskiihdyttämöohjelma maaliskuun lopulla. Mukaan on valittu tällä kertaa peräti 12 lupaavaa yritystä tai tiimiä. Sparrausta tarjotaan nyt jo kolmannen kerran konsulttiyritys Nestholman johdolla.

Kiihdyttämössä aloittavat yritykset Playgain, Polar Device, Amandel, Dorent, Contralcare, Tecinspire, Miklatech, Koukoi Games sekä tiimit Moresport, BrainIcu, Electorate ja Unto.

– Tiimeillä on hyvä yritysidea, mutta ne eivät ole vielä perustaneet yritystä, kertoo projektipäällikkö Hannu Hiltunen BusinessOulusta.

Liiketoimintaideoiden kirjo on laaja. Intensiivikurssille lähtee muun muassa terveys- ja pelialan, eläintenhoidon, turvallisuus- sekä opetusalan edustajia.



Miklatech Oy:n toimitusjohtaja Janne Lampela odottaa saavansa etenkin kansainvälistymisoppeja. Tarpeen on verkostoitua lisää ja löytää rahoittajia.

– Olemme kansainvälisillä vesillä, mutta vielä ei olla valloitettu koko maapalloa. Pitäisi saada lisää vauhtia ja kiihtyvyyttä, Lampela toteaa.

Yritys on innovoinut vahingonlaukauksia estävän tuotteen käsiaseita varten. Laite tunnistaa, onko ampujan sormi liipaisinkaaressa.

– EU-alueella on suuri potentiaali, paljon metsästäjiä ja aseita ja paljon tapahtuu vahinkoja. Tarkoitus on poistaa vahingot.



Kaikkineen ohjelmaan saapui yli sata hakemusta ympäri maailmaa. Syynä on se, että kiihdyttämöt listataan EU-laajuisesti F6S-portaalissa.

Kiihdyttämössä on kyse maksuttomasta paikallisesta EU-hankkeesta, jota Oulun kaupunki ja ely rahoittavat, joten osallistuvilta yrityksiltä vaaditaan jonkunlainen kytky Ouluun. Hiltusen mukaan alueelta tuli kriteerit täyttäviä hakemuksia 25–30.

Tähän asti kiihdyttämöön on kutsuttu puolentusinaa yritystä, mutta tällä kertaa mahdollisuus haluttiin antaa useammalle.

– Taso oli hyvä, ehkä paras mitä tähän asti on ollut, Hiltunen sanoo.

Isompaan joukkoon päädyttiin siksikin, että sparrattavat oppivat paljon toisiltaan.

– Säilyy se keskustelu. Heistä tulee hyviä ystäviä keskenään.

Kiihdyttämö kestää kesäkuun puoliväliin asti. Tänä aikana osallistujat kokoontuvat yhteen neljä kertaa eli viikon ajaksi joka kuukausi.