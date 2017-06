Japanilainen autonosavalmistaja Takata on ilmoittanut hakeneensa konkurssisuojaa. Yhtiö kertoo tiedotteessa hakeneensa konkurssisuojaa oikeudelta maanantaina pidetyn hallituksen kokouksen jälkeen.

Takatan valmistamat vialliset turvatyynyt on yhdistetty maailmanlaajuisesti 16 kuolemaan. Miljoonia autoja on myös kutsuttu korjattavaksi turvatyynyjen takia. Yhtiötä vastaan on nostettu useita oikeusjuttuja.