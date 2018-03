Tuore tutkimus: Varainsiirtovero vie ihmisiltä muuttohaluja - moni jää asumaan itselleen huonosti sopivaan asuntoon

Varainsiirtovero tuli voimaan 1996 Lipposen hallituksen (SDP, Kok., Vas., Vihreät, RKP) aikaan ja Kataisen hallitus (Kok., SDP, Vihreät, RKP, KD, Vas.) nosti varainsiirtoveroa 2013. Ei ole yllättävää että veroa tukee SDP, Vas ja Vihreät. Sensijaan on yllättävää miksi Kok ja RKP tukevat veroa kun ovat liberaalipuolueita. Ehkäpä Kataisen hallitus oli niin rukka että ei voinut mitään SDP, Vas ja Vihreiden vallalle.

Varainsiirtovero on ns. hengitysvero jolta vain harva välttyy maksamasta, monet voivat joutua maksamaan veron moneen kertaan. Vero on pienituloisia kohtaan kaikista eniten haitallinen koska se nostaa asuntojen hintaa ja pienituloisten on vaikeampi maksaa verot. Kummallista kun juuri SDP, Vas ja Vihreät ovat veron kannalla koska puolueiden luulisi olevan enemmän kansalaisten puolella kuin yritysten ja markkinatalouden puolella.

Kysyn vaan miksi ihmeessä joku äänestää ja tukee sosiaalidemokratiaa ja vasemmisto aatetta koska käytännössä se tarkoittaa uusia kansalaisveroja. Varmaan kohta laitetaan kaikille pakollinen happimittari joka mittaa hengitysveroa.