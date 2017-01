Tuore tutkimus osoittaa: Perheyritykset työllistävät enemmän kuin muut

Perheyritysten työllistävä rooli Suomessa on hyvin merkittävä. Perheyrityksiä on kaikilla toimialoilla ja tasaisesti koko maassa. Nämä tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ja Perheyritysten liiton tänään julkistamasta tutkimuksesta.



Perheyritysten liiton toimitusjohtajan Leena Mörttisen mukaan tuoreen selvityksen tärkeä viesti on se, että perheyritykset työllistävät enemmän kuin muilla tavoin omistetut yritykset. Selvitys on ensimmäinen, jossa tietoa kerättiin systemaattisesti vuoden 2014 aikana omistamisen näkökulmasta.



– On hienoa huomata, miten tärkeä muoto perheyrittäjyys on. Monet maakunnat aika lailla elävät perheyrittäjyydestä, Mörttinen sanoo.



Yritysten henkilökunnasta 37 prosenttia työskentelee perheyrityksissä. Joillakin alueilla perheyritysten osuus yritysten henkilökunnasta on jopa yli 55 prosenttia.



Perheyrityksiä on erityisen paljon majoitus- ja ravitsemispalveluissa ja kaupan alalla.