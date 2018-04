Trumpiin pettynyt EU nytkäyttää Japanin ja Singaporen sopimuksia

EU-maat ovat aloittamassa Japanin ja Singaporen kauppasopimusten ratifioinnin. Komissio kertoi keskiviikkona, että työ on sen osalta tehty ja vahvistamisprosessi voi alkaa.

Varsinkin Japanin sopimus on kaupan tuntuva vauhdittaja. Yhdessä EU ja Japani ovat 600 miljoonan ihmisen markkina, ja ne muodostavat kolmanneksen maailman kansantuotteesta.

Kauppakomissaari Cecilia Malmströmin mukaan kyse ei ole vain euroista, vaan Japani ja Singapore ovat osa samanmielisten maiden ryhmää, joka puolustaa monenkeskisyyttä ja sääntöihin perustuvaa vapaakauppaa.

Singaporen osalta EU on tekemässä kaksi erillistä sopimusta, kauppa- ja investointisopimuksen.

Kauppasopimusten eteneminen on samalla viesti Yhdysvalloille, joka on tehnyt pesäeroa globaalin kaupan pelisääntöihin. Teräksen ja alumiinin tuontitullien korotuksista yllättäen ilmoittanut Yhdysvallat on suututtanut kumppanit Kiinasta EU:hun.

EU odottaa, että se jätetään pysyvästi korotusten ulkopuolelle.

- Me emme ole tarjonneet USA:lle mitään emmekä ole tarjoamassa, Malmström sanoi Strasbourgissa.

Kaupan ehdoista voidaan hänen mukaansa keskustella vasta sitten, kun EU on varma, etteivät tullikorotukset koske sitä.