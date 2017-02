Toissa vuoden kohu jäädytti valtionyhtiöiden hallituspalkkiot

Vuoden 2015 korotusesityksistä noussut kohu on jäädyttänyt valtionyhtiöiden Neste Oilin ja Fortumin hallituspalkkiot. Yhtiöt eivät nostaneet hallituspalkkioita viime vuonna, eivätkä osakkeenomistajien nimitystoimikunnat esitä korotuksia huhtikuun alussa kokoontuville yhtiökokouksille.

- Se on ihan poliittinen kysymys, valtionyhtiöissä on todella vaikea saada läpi tällaisia muutoksia. Nyt kilpailukykysopimus ja oikeudenmukaisuus ovat olleet poliittisen paineen taustalla, sanoo valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston johtava virkamies ylijohtaja Eero Heliövaara.

Hän toimii molempien yhtiöiden nimitystoimikuntien puheenjohtajana. Heliövaara haluaisi nostaa palkkioita.

- Joka vuosi otan asian esiin ja koen sen velvollisuutena myös ensi vuonna, vaikka se tulisi bumerangina takaisin. Virkamiehenä näen, että palkkiotaso ei voi jäädä liikaa jälkeen yleisestä tasosta, vaikka ei valtionyhtiöiden tarvitse markkinajohtajia olla, Heliövaara sanoo.

Puheenjohtajien kurssi nousussa

Valtioneuvoston kanslia kieltäytyi antamasta STT:lle Nesteen ja Fortumin selvityksiä hallituspalkkioista tammikuussa 2015. Viime vuoden elokuussa korkein hallinto-oikeus kumosi kanslian päätöksen olla luovuttamatta asiakirjoja.

Hay Groupin tuolloin tekemän selvityksen mukaan Neste Oilin hallitusjäsenten vuosipalkkiot olivat 11-15 prosenttia alle vastaavan vaativuusluokan vuosipalkkioiden mediaanin eli keskiluvun. Vertailu oli tehty vuoden 2014 yhtiökokousten jälkeen.

Korn Ferry Hay Groupin pohjoismaisesta palkitsemisesta vastaava johtaja Juhani Ruuskanen sanoo, että ero on kasvanut, koska osa muista suurista pörssiyhtiöistä on nostanut hallituspalkkioitaan. Hänen mukaansa kahdessa vuodessa suurten, yli 2,5-3 miljardin liikevaihtoa pyörittävien yritysten hallitusten puheenjohtajien palkkiot ovat nousseet keskimäärin 15-20 prosenttia. Puheenjohtajien ja muiden hallitusjäsenten palkkiot eriytyvät suurissa yhtiöissä, sillä varapuheenjohtajilla ja muilla jäsenillä nousu on ollut puolet tuosta luvusta.

Alexander Incentives Oy:n vertailun mukaan Neste Oilin ja Fortumin hallitusten palkkiot ovat nyt suurten yhtiöiden eli Helsingin pörssin 28 yrityksen large cap -listan alinta kastia. Kun huomioon otetaan kaikki hallituksen puheenjohtajalle maksettavat palkkiot, suurista yhtiöistä Neste Oilin ja Fortumin palkkiot ovat kolmen alhaisimman joukossa.

Alexander Incentives Oy:n toimitusjohtaja ja osakas Kristina Wichmann sanoo julkisuuden paineen vaikuttavan erityisesti valtionyhtiöiden palkkioihin.

Palkkioiden kasvuvauhti taittui

Hay Groupin vuonna 2015 tekemän vertailun mukaan hallituspalkkiot olivat kaksinkertaistuneet vajaassa kymmenessä vuodessa. Noin seitsemän prosentin vuosittainen kasvu löi selvästi palkansaajien ansiokehityksen. Viime vuosina kasvu on finanssikriisin jälkeen selkeästi hidastunut ja keskittynyt selkeämmin suuriin yhtiöihin ja hallituksen puheenjohtajiin.

Työmäärän kasvu ja yritysten kansainvälistyminen ovat viime vuosikymmenen kasvun takana.

- Kansainvälistyessä yritykset joutuivat ensin vertaamaan Ruotsiin ja globaalit yritykset joutuvat katsomaan hieman kauemmaksi, erityisesti ulkomaalaisia hallitukseen haluavat yritykset, arvioi lakimies Antti Turunen Keskuskauppakamarista.